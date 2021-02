Zware domper voor én onvrede bij motorcrossers: Honda Park in Olen moet dicht

In deze coronatijden is het voor iedereen zoeken naar ontspanning, ook voor onze motorcrossers. Zij willen uiteraard hun sport blijven beleven en gingen hiervoor onder andere naar het gekende Honda Park in Olen. Dat gaat vanaf nu niet meer.

Het motorcrosscircuit moet dicht na een arrest van de Raad van State. Dat was 1 van de 5 permanente omlopen in ons land en kreeg dus heel wat motorcrossers over de vloer. Die moeten nu dus hun heil zoeken op één van de andere vier parcoursen.

Het spreekt voor zich dat de sluiting van de omloop in Olen voor veel onvrede zorgt in motorcrossland. Marnicq Bervoets, een bekende naam in de motorcross, was heel duidelijk op zijn Facebookpagina. "Fuck Belgium", uitte hij zijn woede.