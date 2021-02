F1-testsessies gaan niet meer door in Barcelona

De testdagen voor het nieuwe F1-seizoen vinden niet plaats in Barcelona, zoals voorzien was. Ze zullen gehouden worden in Bahrein, voor de eerste GP van het seizoen.

De testritten waren gepland in Barcelona van 2 tot 4 maart. De planning werd echter door elkaar gegooid door het schrappen van de GP van Australië. De testdagen gaan nu in Bahrein doorgaan, zo laat het Bahrain International Circuit weten. De sessies zullen worden gehouden tussen 12 en 14 maart. “Deze driedaagse sessies zullen voor de F1-teams de enige kans zijn om hun wagens te testen voor de start van het WK 2021", klinkt het in een mededeling.