Max Verstappen geeft vriendin ritje van haar leven, waarna ze zich moet inhouden om niet over te geven

Max Vestappen is ondertussen al bijna een jaar samen met Kelly Piquet, dochter van legende Nelson Piquet én ex van collega-coureur Daniil Kvyat. En dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan, dacht de Nederlander.

Want Verstappen nam zijn vriendin mee naar Barcelona. Niet om te citytrippen, wel om te racen over het Circuit de Catalunya. De Nederlander nam zijn vriendin mee in een Porsche om over de baan te scheuren in Catalonië.

Lijkt allemaal heel leuk maar een beetje minder snel rijden is een concept dat Max Verstappen niet goed kent, dat weet zijn vriendin nu ook. Op de beelden die op Instagram zijn verschenen, is duidelijk dat de Nederlander heel snel ging.

Op een foto zien we Kelly Piquet recupereren in een zetel, ze deelde de foto op haar story met de caption: "Mezelf aan het concentreren om niet over te geven."