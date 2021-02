Meer informatie bekend rond Fernando Alonso na zijn ongeval: "Hij zal zich kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen"

Fernando Alonso was gisteren betrokken bij een fietsongeval. Hij had een kaakbeen gebroken, maar hij zou ondertussen al geopereerd zijn. Zijn ploeg laat weten dat ze verwachten dat hij gewoon aan het seizoen zal kunnen beginnen.

Alpine F1 Team, de ploeg van Fernando Alonso, gaf meer uitleg op Twitter. "Na zijn fietsongeval werd Fernando Alonso in het ziekenhuis gehouden ter observatie. Zijn bovenkaakbeen was gebroken, maar daar is hij ondertussen aan geopereerd", aldus het team.

"Hij zal de komende 48 uur nog in het ziekenhuis moeten blijven, maar na enkele dagen rust zal hij de trainingen voor komend seizoen kunnen hervatten. We verwachten dat hij helemaal operationeel zal zijn om het seizoen voor te bereiden", legde Alpine F1 Team uit.