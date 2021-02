Eindelijk officieel: Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook eindelijk officieel. Lewis Hamilton zal ook komend seizoen uitkomen voor Mercedes. De Brit heeft zijn contract namelijk verlengd.

Lewis Hamilton blijft dan toch langer bij Mercedes. Er was al weken onrust, omdat er nog altijd geen contract was getekend, maar Mercedes heeft het nieuws nu zelf bekendgemaakt dat het contract van de Britse ster is verlengd.

Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Hamilton heeft bijgetekend. Hij won het voorbije seizoen zijn zevende wereldtitel, wat een evenaring is van het record. Komend seizoen wil hij Michael Schumacher achter zich laten door als enige F1-coureur ooit acht wereldtitels te behalen.