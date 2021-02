Nieuwe F1-baas richt zich tot constructeurs en hoopt dat iedereen achter engine freeze-voorstel staat

De nieuwe F1-directeur Stefano Domenicali heeft op zijn eerste persconferentie meteen laten gelden in zijn nieuwe positie.

Red Bull lanceerde het idee om vanaf 2022 de ontwikkelingen van de motor stil te leggen, een idee dat Domenicali steunt.

Het is niet toevallig dat Red Bull met dit idee kwam want na de terugtrekking van hun motorfabrikant Honda zullen ze de ontwikkeling van de motor op eigen houtje verder doen. Al hebben ze niet de kennis van bijvoorbeeld Mercedes of Ferrari om een F1-motor te bouwen.

De ploegen kibbelden eerder al over dit heikel punt maar kwamen nog niet tot een consensus, tor groot ongenoegen van Helmut Marko (Red Bull). Normaal gezien zal er in februari een beslissing komen rond het voorstel van Red Bull.

"Ik hoop dat iedereen zich realiseert dat de invoering van een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren in het belang is van de hele Formule 1 en niet alleen in die van Red Bull", vertelde Domenicali.