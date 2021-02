Romain Grosjean geeft zijn racecarrière een nieuwe wending

Romain Grosjean zet zijn carrière verder bij het IndyCar. De voormalige F1-coureur tekende een contract bij Dale Coyne Racing.

Grosjean was negen jaar actief in de F1. Zijn nieuwe uitdaging ziet hij helemaal zitten. “Ik ben erg enthousiast over deze kans om in de Verenigde Staten te racen”, vertelt Grosjean aan AD. “Ik had verschillende opties voor het komende seizoen en de keuze om voor IndyCar Racing te gaan was absoluut mijn favoriet.”

In november had Grosjean veel geluk tijdens de GP van Bahrein. De Zwitser crashte, maar kwam er met wat brandwonden vrij goed van af. De crash was het abrupte einde van zijn F1-carrière. Hij zou hoe dan ook bij zijn team weggaan na tegenvallende resultaten.

Voorlopig is Grosjean nog herstellende van de crash in Bahrein. Het is dus nog even wachten voor hij in de IndyCar aan de slag kan.