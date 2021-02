"Hoe kunnen ze er niet in slagen om wereldkampioen te worden?"

Eddie Jordan, in het verleden teambaas in de F1, vindt de dominantie van Mercedes in de sport een groot probleem.

Mercedes pakte vorig seizoen voor de zevende keer op rij de titel in de Formule 1. Ook dit jaar worden ze eenzaam aan de top verwacht, omdat de technische aanpassingen aan het reglement door de coronacrisis niet ingevoerd worden. Dertien van de zeventien races zette Mercedes op zijn naam. “Racing Point won een race vorig jaar, dat was ongelofelijk van Sergio Perez”, vertelt Eddie Jordan aan de BBC. “Max Verstappen won de laatste race van het jaar maar dat betekent niet dat het kampioenschap in 2021 plots meer open zal zijn.” Volgens Jordan kan Mercedes te titel niet mislopen.“Mercedes heeft de beste mensen en de beste motor, dus hoe kunnen ze er niet in slagen om wereldkampioen te worden? Dat is een probleem volgens mij.”