Sensationele terugkeer: anderhalf jaar na horrorcrash in Spa-Francorchamps is Correa weer klaar om te racen

Het was 31 augustus 2019. Een vreselijke crash deed Spa-Francorchamps opschrikken. Correa kon Hubert na diens crash niet ontwijken en knalde aan een snelheid van 218 kilometer per uur tegen hem aan. Correa overleefde het, net. Hubert had minder geluk.

Ook Juan Manuel Correa was er bijzonder ernstig aan toe. De Ecuadoriaanse Amerikaan was zwaargewond en lag maandenlang in het ziekenhuis. Correa moest ook verschillende keren geopereerd worden aan zijn benen. Hij bleef wel progressie maken en mocht het ziekenhuis uiteindelijk verlaten. Nu, zo'n anderhalf jaar na die horrorcrash op Spa-Francorchamps, kondigt Correa aan opnieuw in een bolide te kruipen en weer te gaan racen. Tenminste: zijn nieuwe ploeg deed dat, ART Grand Prix. Correa zal dit team vertegenwoordigen in de Formule 3. PRACHTIG VERHAAL Alleszins goed om te zien dat Correa, nog altijd maar 21, weer de moed gevonden heeft om in de wagen te stappen en te proberen zijn droom waar te maken. Als hij een goede beurt maakt in de Formule 3, zal het sowieso al een prachtig verhaal zijn.