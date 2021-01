📷 Sebastian Vettel gaat voor een ander soort coronacoupe

Sebastian Vettel zal in 2021 te bewonderen zijn in een bolide van Aston Martin. Na 6 jaar Ferrari laat de viervoudige wereldkampioen niet alleen zijn team achter, hij heeft ook afscheid genomen van iets anders.

Want toen de eerste foto's gepubliceerd werden van de Duitser in een wagen van Aston Martin, was het even twee keer kijken of het weldegelijk om Sebastian Vettel ging. Waar de meeste een coronacoupe met lang haar hebben, heeft Vettel ervoor gekozen om het af te scheren en voor kort haar te gaan.

Op het internet reageren velen al lachend op de nieuwe coupe van Vettel. "Ferrari heeft zijn haar gekregen bij de scheiding" of "Kijk wat racen bij Ferrari met je doet", zijn de meestvoorkomende reacties.

Ook Mercedes-teamvaas Toto Wolff reageerde kort op Vettels' haar. "Het is simpel: hij heeft daarboven niet veel meer en heeft ervoor gekozen om het af te doen", was de korte reactie. Voor onze redactie is het toch nog even wennen.