Komt er dan toch een contractverlenging voor Lewis Hamilton bij Mercedes? "Tegen de deadline zal het allemaal in orde zijn"

Lewis Hamilton heeft nog steeds zijn contract niet verlengd bij Mercedes, maar er lijkt binnenkort wel verandering in te komen. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff zal er een akkoord bereikt zijn voor de deadline.

Lewis Hamilton lijkt komend seizoen dan toch gewoon bij Mercedes te blijven. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff is er een akkoord in de maak, maar niet over alle voorwaarden van Hamilton zal een akkoord bereikt worden. Zo is het geen contract van drie jaar.

Het interview staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Voor de deadline zal de deal in orde zijn. Ik denk niet dat het een contract voor drie jaar zal zijn, maar we zijn nog over enkele details aan het praten", aldus de baas van Mercedes.