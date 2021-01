De Michael Schumacher-docu is eindelijk af, wel nog geduldig wachten op de voorstelling

Fans van Michael Schumacher zitten er al een hele tijd op te wachten, op de documentaire over de Formule 1-legende. Er is goed nieuws en minder goed nieuws. Het goede: de docu is nu ook echt af. Het minder goede: de voorstelling is nog niet in zicht.

Op Express.de staat te lezen dat de docu na twee jaar werk eindelijk klaar is. "De film is bedoeld om Michaels onvergelijkbare carrière in beeld te brengen, maar ook om de vele facetten van een complexe man te laten zien", legt Schumachers manager Sabine Kehm uit.

De naam van de documentaire is al bekend: 'Schumacher'. Daarmee is meteen alles gezegd. Een datum voor een voorstelling is er wel nog niet. "De situatie is zeer gecompliceerd door corona. In dit opzicht kunnen we op dit moment geen datum geven en vragen we om een beetje geduld", aldus Vanessa Noecker.

OUDERS EN KINDEREN AAN HET WOORD

Noecker is de maker van de docu. Dat de film nu pas af is, komt omdat zij eerst nog meer videomateriaal wou bekijken. In de film zullen ook de ouders en de kinderen van Michael Schumacher aan het woord komen.