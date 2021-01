Thierry Neuville schuift nog op in de sneeuw in Monte Carlo, overwinning is voor Fransman Ogier

Thierry Neuville kan met een goed gevoel terugblikken op de eerste rally van het nieuwe kampioenschap. Het was zijn eerste wedstrijd met Martijn Wydaeghe als corijder en in de sneeuw waren het ook geen gemakkelijke omstandigheden. Dan is een derde plaats een mooi resultaat.

Zeker als je met het einde van de rally in zicht nog terrein kan goedmaken. Neuville en Wydaeghe wonnen de tiende rit in de Rally van Monte Carlo, de eerste keer dat ze samen een chronorit op hun naam schreven. Hierdoor stegen ze een positie en stonden ze op het einde van de derde dag vierde, op iets meer dan een minuut van leider Sébastien Ogier. NOG PLEKJE GEWONNEN IN POWERSTAGE Ook op de slotdag vielen er nog zaakjes te doen. Neuville eindigde vierde in de powerstage, wat hem een derde plaats opleverde in de einduitslag. Geen onaardig begin van het nieuwe seizoen. Ogier liet de overwinning niet meer uit handen glippen. Voor Ogier is het in totaal zijn 50ste overwinning ooit in een WK-rally. Tussen hem en Neuville eindigde nog de Brit Elfyn Evans.