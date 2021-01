Heupoperatie betekent toch niet einde carrière: oplossing uit de bus gekomen voor Kevin Strijbos

Onze landgenoot Kevin Strijbos heeft een heftige periode achter de rug. Door een heupoperatie eerder dit jaar miste hij sowieso de herstart van het seizoen. Het was ook de vraag of Strijbos nadien nog wel een rol zou kunnen spelen in de MXGP.

Een vraag die tot dusver onverantwoord bleef, wat de onzekerheid er zeker niet op deed minderen. Maar jawel, Strijbos kan gewoon blijven racen in de bewuste categorie. Hij zal dat voortaan doen bij het Yamaha-team van Gebben Van Venroy. Kevin Strijbos kondigde het nieuws zelf aan op Instagram. "Ik ben nog altijd aan het herstellen van mijn operatie eind september, maar het gaat de goede kant op. Ik hoop om binnenkort weer te kunnen rijden en dan van daar op te bouwen", zegt Strijbos. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kevin Strijbos (@kevinstrijbos22) Hij is natuurlijk ook dankbaar dat hij na zijn 35ste nog deze kans krijgt. "Grote dank aan het team en aan al mijn persoonlijke sponsoren om deze deal mogelijk te maken!"