Primeur: Belgisch-Nederlandse Weug eerste vrouw die wordt opgenomen in Ferrari Driver Academy

De 16-jarige Maya Weug is de eerste vrouw ooit die opgenomen wordt in de Ferrari Driver Academy. Het jonge talent is bovendien nog eens van Belgisch-Nederlandse nationaliteit.

Weug is een internationaal figuur. Ze groeide op in Spanje, heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Net zoals elke F1-piloot, maakte ze haar naam in de kartwereld.

Ferrari had een karttoernooit met vrouwen georganiseerd met 25 deelneemsters en de winnares kreeg een plaatsje in de Driver Academy, dat is Weug geworden.

"Dit is een sleutelmoment in de geschiedenis van het Ferrari-raceteam. Dankzij dit programma, zit er een vrouw in de Driver Academy en dat is een stap voorwaarts"; vertelt teamdirecteur Mattia Binotto.

Ook FIA-directeur Jean Todt sprak zich uit over het historische element. Todt is niet toevallig ex-teamdirecteur van Ferrari.

Later dit jaar zal Weug te zien zijn in enkele F4-races, de eerste stap richting de F1.