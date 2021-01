Thierry Neuville beperkt schade na verkeerde bandenkeuze en behoudt plek in top 5 in Monte Carlo

Thierry Neuville heeft zijn eerste twee wedstrijddagen van het seizoen achter de rug. In Monte Carlo is er nog veel mogelijk, want de verschillen blijven beperkt. Het zag er op een bepaald moment slecht uit voor Neuville, maar hij draait voorlopig mee voorin.

Neuville had de eerste wedstrijddag afgesloten op een vierde plaats en vrijdagochtend liep het serieus mis. Na een slechte bandenkeuze verloor Neuville heel wat tijd. Gelukkig kon hij zich herpakken met enkele goede ritten in de namiddag, waardoor hij toch nog altijd in de top vijf staat.

Neuville bekleedt momenteel de vijfde stek. Elfyn Evans is de leider, met een handvol seconden voorsprong op zijn teamgenoot Sébastien Ogier. Ott Tänak is derde op 25 seconden. Ook Neuville staat nog altijd binnen de minuut en in de sneeuw kan het nog alle kanten uit.

SAMENWERKING NOG NIET OP PUNT

Zeker omdat er nog extra sneeuw voorspeld is, dat kan altijd voor verrassingen zorgen. Wel een feit is dat met de aanstelling van nieuwe copiloot Martijn Wydaeghe er nog wat werk is aan de samenstelling tussen hem en Neuville.