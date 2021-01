Thierry Neuville is tevreden met zijn nieuwe corijder: "Bewust voorzichtiger"

De Monte Carlo is goed van start gegaan. De Est Ott Tanak nam de beste start. Hij heeft 3,3 seconden voorsprong op de eerste achtervolger.

Thierry Neuville doet het ondertussen goed met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe. Ze staan op de vierde plaats, op 16 seconden van de leider.

Neuville en Wydaeghe zijn best tevreden over hun prestatie. "De start was relatief goed, maar we hebben problemen met de intercom", vertelt Neuville.

Over zijn nieuwe corijder is Neuville alvast tevreden. "Martijn heeft zijn werk prima gedaan en we zijn bewust wat voorzichtiger gestart."

Vandaag worden er vijf proeven afgewerkt, de start is iets na 6 uur voorzien.