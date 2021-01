Komt het nog goed tussen Lewis Hamilton en Mercedes? Nog steeds geen nieuw contract voor de Britse wereldkampioen

Het is nog steeds niet duidelijk of Lewis Hamilton ook komend seizoen in de Formule 1 te zien zal zijn. De Britse wereldkampioen heeft namelijk nog steeds geen akkoord over een nieuw contract bij Mercedes.

Lewis Hamilton is al jaren één van de grote sterren in de Formule 1, maar komt daar binnenkort verandering in? Mercedes heeft namelijk nog steeds niet bekendgemaakt dat Hamilton zijn contract heeft verlengd. Het zou een enorme verrassing zijn als het contract van Hamilton niet wordt verlengd. De Brit kan namelijk voor de achtste keer wereldkampioen worden, wat een zeer straf record zou zijn. Zien we Hamilton komend seizoen nog in de Formule 1? Wordt ongetwijfeld vervolgd.