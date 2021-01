Max Verstappen ging als kind op bezoek bij Schumacher: "Ik wist alleen dat hij 'nonkel Michael' was"

Het tussenseizoen is de periode van de anekdotes en Max Verstappen komt met een leuke op de proppen. Zijn vader Jos Verstappen was vroeger ook actief in de Formule 1 en geraakte bevriend met Michael Schumacher die ook even diens ploegmaat was.

Met als gevolg dat ook Max Verstappen als kind wel eens ten huize Schumacher belandde, onthult de huidige Red Bull-rijder aan Sport1. "Ik was toen drie of vier jaar oud. Ik wist alleen dat hij 'nonkel' Michael was, een heel aardige man en een heel grote familieman."

Dat diezelfde man een kampioen was in de Formule 1 wist Max op dat moment nog niet. "Ik bekeek hem niet als recordkampioen, daar was ik me niet van bewust. Dat zie je ook op de oude foto’s en video’s die we thuis hebben. Mick was er ook altijd bij, of zijn zus Gina. Het was heel leuk, ik heb tot de dag van vandaag nog positieve herinneringen aan die weekends."

MAX VS MICK

Dit jaar gaat Max tegen Mick Schumacher racen in de Formule 1. Allebei dragen ze de stempel van 'zoon van'. "Voor Mick is het toch nog anders, zijn vader is recordkampioen met zeven wereldtitels. Dat is toch een lastige positie om je carrière te starten. Al sinds zijn tijd in de karting hing er altijd een zekere druk rond hem en sinds de Formule 4 en Formule 3 is dat enkel groter geworden. Maar hij is goed omringd."