Thierry Neuville zet landgenoot en corijder aan de kant vlak voor start nieuw seizoen

Thierry Neuville maakt al enkele jaren jacht op de wereldtitel WRC en dat doet hij niet alleen. De voorbije tien jaar zat Nicolas Gilsoul als copiloot bij hem in de wagen. Daar komt nu een einde aan. Neuville kiest voor een andere corijder.

De timing van deze beslissing is alleszins verrassend, want het nieuw rallykampioenschap staat voor de deur. Neuville en Gilsoul zijn onlangs ook nog de Rally van Monte Carlo gaan verkennen. Op de sociale media was Neuville Gilsoul wel erkentelijk voor de herinneringen uit de voorbije jaren.

Gilsoul van zijn kant benadrukte wel dat deze breuk er komt op initiatief van Neuville. Gaat een nieuwe partner het verschil maken tussen het net wel of net niet behalen van de wereldtitel? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

WIJDAEGHE NIEUWE COPILOOT

In elk geval is het wel al bekend wie de nieuwe copiloot van Neuville gaat worden. Dat is Martijn Wijdaeghe, die eerder al in verschillende WRC-categorieën actief was.