Peterhansel en Benavides de eindwinnaars maar Dakar eindigt in mineur: Franse motorrijder overleden

Het is niet het einde van de Dakar geworden zoals we dat gehoopt hadden. Peterhansel bij de wagens en Benavides bij de motoren wonnen de sportieve strijd, maar dat is even van ondergeschikt belang. Pierre Cherpin, een Franse motorrijder, heeft het leven gelaten.

Cherpin was in de tiende etappe bij de motoren ten val gekomen. Het was een crash met ernsitge gevolgen, want nadien werd er bij hem een schedelbreuk vastgesteld. De organisatie laat weten dat Cherpin geopereerd werd en kunstmatig in coma werd gehouden. Bij het transport van Saoedi-Arabië naar Frankrijk is de 52-jarige man dan toch overleden.

In de categorie waarin hij actief was, ging de zege in de laatste etappe naar Ricky Brabec. Kevin Benavides werd tweede, op 2 minuten en 17 seconden. Dat was voor de Argentijn voldoende om in de stand wel helemaal bovenaan te eindigen. Brabec moest het in het klassement stellen met de tweede plaats, Sam Sunderland finishte als derde.

30 JAAR LATER IS PETERHANSEL NOG ALTIJD TOP

Stéphane Peterhansel stond al een hele tijd comfortabel aan de leiding bij de wagens en heeft de overwinning op de laatste dag niet meer uit handen gegeven. Het is zijn in totaal veertiende overwinning in de Dakar (zeges bij wagens en motoren opgeteld), exact dertig jaar na zijn allereerste Dakar-triomf.