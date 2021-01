'Mr. Dakar' blijft het maar klaarspelen: veertiende eindzege is nu echt wel in zicht

De hoeveelste editie van Dakar het ook is, er is elk jaar wel een bepaalde constante. Die luistert naar de naam Stéphane Peterhansel. De Fransman kroonde zich reeds dertien keer tot winnaar van de Dakar, zeges bij wagens en motoren opgeteld. De veertiende overwinning is in aantocht.

Peterhansel staat nu toch alweer een hele tijd aan de leiding bij de wagens en ook na de voorlaatste dag van de Dakarrally van 2021 is dat het geval. Peterhansel eindigde tweede in de rit, achter Nasser Al-Attiyah. Voor de Qatarees was het al zijn zesde etappezege dit jaar.

BONUS VAN 15 MINUTEN

Tussen de nummers 1 en 2 in deze rit zat er een kleine twee minuten. Voor de eindzege komt Al-Attiyah niet meteen in aanmerking en de marge van Peterhansel ten opzichte van zijn achtervolgers is in het klassement ook veel groter. Hij begint aan de laatste rit met een bonus van zo'n 15 minuten.

Bij de motoren is het Sam Sunderland die namens KTM de elfde etappe gewonnen heeft. Pablo Quintanilla was tweede op 2'40", Kevin Benavides reed naar de derde plaats. Die laatste is ook de leider in de stand bij de motoren. Zijn voorsprong op Sunderland is verkleind tot 4'12".