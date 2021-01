Iedereen in de motorcrosswereld rouwt om de overleden Joël Robert. Dus zeker ook Joël Smets. Die werd immers naar die eerste vernoemd en kwam vervolgens zelf aardig in de buurt van diens palmares. Het heengaan van Robert is absoluut een verlies voor de sport.

"Ik wist op jonge leeftijd al dat ik naar hem vernoemd was", zegt Joël Smets aan Sporza. "Ik heb hem niet meer aan het werk gezien, maar ik hoorde veel verhalen over wat voor een vedette hij was. We hebben elkaar dan echt leren kennen bij de nationale ploeg, waar hij bondscoach was. We hebben supermooie tijden gehad."

RECHT DOOR ZEE

Ontegensprekelijk was er een band tussen Smets en Robert. "Je wordt naar iemand vernoemd, je evenaart nagenoeg dat palmares en in teamverband win je samen wereldtitels voor je land: dat is een bijzonder uniek verhaal. We vertoonden als persoon ook gelijkenissen, want we zijn allebei heel extravert en sociaal. Diplomatie, dat had hij wel minder dan ik. Hij ging recht door zee en was daar zelfs de overtreffende trap van."

AANBEDEN

Waar Robert ook een 'krak' in was: titels pakken. "Zijn palmares spreekt voor zich. We hebben moeten wachten op Stefan Everts voor iemand hem overtroffen heeft. Ik weet wat ik zelf heb moeten doen voor mijn 5 wereldtitels en Joël had er 6. Hij werd overal aanbeden voor zijn rijstijl en techniek."

Genieten van het leven, dat kon hij naar verluidt ook wel. Smets maakt de vergelijking met grootheden uit andere sporttakken. "In onze sport kan hij een beetje vergeleken worden met Diego Maradona of Frank Vandenbroucke, ook supergetalenteerde en flamboyante figuren."