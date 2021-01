Charles Leclerc heeft het zitten: milde symptomen en positieve test zijn zijn deel

Het is niet de eerste in het Formule 1-landschap die het meemaakt, maar hij blijft er ook niet van gespaard: Charles Leclerc heeft het coronavirus. De Monegask van Ferrari heeft bekendgemaakt dat hij het virus heeft opgelopen.

"Ik wil jullie laten weten dat ik positief getest heb op Covid-19", staat op zijn sociale media te lezen. "Zoals de protocols in het team dat voorschrijven word ik regelmatig getest. Jammer genoeg heb ik vernomen dat ik in contact gekomen ben met een besmette persoon."

Leclerc heeft vervolgens niet geaarzeld om actie te ondernemen. "Ik ben onmiddellijk in quarantaine gegaan en heb iedereen verwittigd met wie ik in contact gekomen was. Na de volgende test was mijn uitslag positief. Ik voel me oké en heb milde symptomen. Ik blijf thuis in isolatie in Monaco."

Toch oppassen maar welke kant die symtomen uitgaan. Er is wel één lichtpuntje: aangezien de positieve test er komt buiten het kampioenschap, hoeft Leclerc geen wedstrijden te missen.