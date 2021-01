🎥 Vallteri Bottas maakt indruk met rally-auto in de sneeuw

Het Formule 1-seizoen is al een tijdje voorbije en dus moeten de F1-coureurs zich met andere zaken bezighouden. Zo vlamt Vallteri Bottas in Lapland met een rally-auto door de sneeuw.

Bottas deelde zelf de beelden op Instagram. Hij is in Lapland waar hij met een rally-auto door de sneeuw rijdt. Hij neemt daar deel aan de Arctic Lapland Rally. Hij neemt niet deel in een Mercedes, waar hij in de Formule 1 voor rijdt, maar wel in een Citroën.