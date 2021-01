Zesvoudig wereldkampioen overleden aan coronavirus

Wat er al een paar dagen zat aan te komen is jammer genoeg ook waarheid geworden. België moet afscheid nemen van een groot kampioen.

De motorcrosswereld is een topper kwijt, want Joël Robert is op woensdagnamiddag overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Zesvoudig wereldkampioen

De 77-jarige Robert was al even opgenomen in het ziekenhuis van Gilly en werd er ook in een coma gebracht.

Uiteindelijk heeft de zesvoudig wereldkampioen nu de strijd verloren. Als een kaarsje is hij uitgedoofd. De motorwereld verliest een groot figuur. We willen familie, vrienden en kennissen van hem graag veel sterkte wensen in moeilijke dagen.