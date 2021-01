Volop sleutelen aan F1-kalender: Bahrein krijgt eind maart de opener, Australië pas laat op het seizoen

Het Formule 1-seizoen belooft dit jaar opnieuw meer wedstrijden te kennen. Wat niet betekent dat het simpel is om de kalender in mekaar te boksen. Er vinden nog verschillende veranderingen plaats, die met zich meebrengen dat de GP van Bahrein de eerste race zal zijn.

De start van het F1-seizoen zal een week later dan voorzien plaatsvinden. De GP van Australië, traditioneel de opener, verhuist richting het einde van het kampioenschap. De hoop is dat er op 21 november in Melbourne kan geracet worden.

De GP van Bahrein op 28 maart is dus de eerste race van het seizoen. Nog een verandering: de GP van Italië zal gereden worden in Imola. Dat wordt al de tweede GP op 18 april. Die datum was in eerste instantie toegewezen aan China, maar daar kan op die dag geen F1-wedstrijd plaatsvinden.

2021 CALENDAR UPDATE



🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

De onderhandelingen tussen de FIA en de lokale autoriteiten in China worden wel verdergezet, in de hoop om later alsnog de GP van China te organiseren.