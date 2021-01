Coronabesmetting + hartaanval... Belgische motorcrosslegende ligt in coma

De motorcrosswereld hoopt vurig dat het nog goedkomt met één van zijn legendes. In het ziekenhuis van Gilly is Joël Robert opgenomen. Dat meldt de BMB, de Belgische Motorrijdersbond. De 77-jarige man verkeert in kritieke toestand.

Zijn opname in het ziekenhuis is niet voor niets. Eerst werd bij Robert een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Nadien kreeg hij ook nog eens een hartaanval. Inmiddels weten we dat het coronavirus dodelijk kan zijn voor mensen met een onderliggende ziekte of een andere kwaal.

RISICOPATIËNT

Daarnaast is Robert 77. Vanwege zijn leeftijd alleen al is hij dus een risicopatiënt. Momenteel ligt hij ook in coma. Er wacht Robert dus een gevecht om zijn leven. Wij duimen er alvast mee voor dat hij er toch weer bovenop mag komen.

Joël Robert werd liefst zes keer wereldkampioen in de 250cc. In dezelfde klasse was hij ook goed voor 50 GP-zeges en vijf Belgische titels.