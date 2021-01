Ex-team van Stoffel Vandoorne tekent optie om in de toekomst mogelijk de stap naar de Formule E te zetten

Sinds Stoffel Vandoorne in 2019 tekende bij Mercedes komt hij in de Formule E aan de bak. Eerst een jaartje proefdraaien via HWA en het voorbije seizoen zette Mercedes dan echt de stap naar de klasse met elektrische racewagens. Met succes, want Vandoorne werd tweede in het kampioenschap.

Mercedes is zeker niet het enige team met een lange geschiedenis in de Formule 1 dat ook wel iets ziet in de Formule E. Ook McLaren, de renstal waar Vandoorne twee jaar voor reed in de Formule 1, overweegt om in de toekomst het Formule E-avontuur aan te gaan.

McLaren laat weten dat het een optie heeft getekend om vanaf het seizoen 2022-2023 actief te zijn in de Formule E. Met deze optie kan McLaren in 2022 de keuze maken of het één van de twaalf deelnemende teams gaat zijn in het kampioenschap voor elektrische racewagens.

McLaren Racing has signed an option to enter the FIA Formula E World Championship in Season Nine (2022/23), as part of its ongoing evaluation of potential new motorsport platforms.



Omdat McLaren de batterij levert voor Formule E-wagens, mag het momenteel in deze klasse geen team afvaardigen. Die overeenkomst loopt echter af in 2022, waardoor het nadien alsnog tot een deelname aan de races kan komen.