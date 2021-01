Wordt kalender meteen overhoop gegooid? Eerste twee races vragen om uitstel

De FIA heeft voor het seizoen 2021 een kalender voorgesteld met een record aantal races. Dat deden ze in 2020 ook, maar toen stak corona daar een stokje voor. In 2021 lijkt het virus de plannen opnieuw in de war te brengen.

Want de seizoensopener in Australië staat op de helling. Vanwege de geldende coronamaatregelen in het land, ziet de organisatie het niet zitten om op 21 maart al een F1-race te organiseren. Ze willen uitstel vragen richting najaar 2021. Ook de derde race op de kalender in China zal hoogstwaarschijnlijk niet op de geplande datum doorgaan. Zij willen ook uitstel door het coronavirus. Zo zal de seizoensopener hoogstwaarschijnlijk de GP van Bahrein zijn. Daarna volgt een weekend waarop nog geen race gepland staat voor de F1 richting Europa trekt voor de GP van Spanje.