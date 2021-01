Red Bull maakt zich geen illusies: "Mercedes was bewust trager in Abu Dhabi"

Red Bull kon in de laatste race van het seizoen de hegemonie van Mercedes doorbreken. Verstappen reed redelijk eenvoudig naar de overwinning in de Emiraten. Maar ze laten zich geen zand in de ogen strooien.

"We hebben de data bekeken en we denken dat ze zelf ervoor hebben gekozen om het vermogen van de motoren terug te schroeven. Ze hebben ook de nieuwe vloer voor 2021 al getest", vertelt Ralf Bach. "Ze willen ons een goed gevoel geven om dan tijdens de wintertests toe te slaan. Dat doen ze elk jaar". Ook Helmut Marko gelooft in deze theorie. "Ik heb meteen de euforische teamleden aangesproken na de overwinning. Mercedes had zichzelf bewust trager gemaakt. Maar wij blijven doorgaan met de ontwikkelingen en zullen proberen hen in te halen", klinkt het ambitieus.