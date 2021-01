Stoffel Vandoorne zoekt zijn heil ook in uithoudingsklasse en keert met nieuw team terug naar Le Mans

De WEC, dat is de uithoudingsklasse. Met bijvoorbeeld ook 24 Uren-races. De 24 Uur van Le Mans is de meest iconische onder deze wedstrijden en die gaat Vandoorne dus ook opnieuw rijden. Opnieuw, want dat deed hij eerder al een keertje.

In 2019 werd Vandoorne voor LMP Racing derde in de 24 Uur van Le Mans. Ook in andere uithoudingsraces zal hij dus dit jaar te zien zijn. Uitkijken of Vandoorne zijn prestatie van toen in Le Mans kan evenaren of wie weet zelfs verbeteren.

🚨2021 JOTA DRIVER LINE-UP ANOUNCEMENT🚨



Say hello to our all new all star line-up that will be in full attack for our Asian Le Mans and WEC Season 9 entries. We all can’t wait to see what this trio can bring. @FIAWEC @AsianLeMans pic.twitter.com/MoXrbF7ySI