'Mr. Dakar' is er dit jaar vroeg bij en neemt leiderspositie nu al in

Bij elke editie van de Dakarrally is hij dé man om in de gaten te houden en dat is dit jaar klaarblijkelijk niet anders. Stéphane Peterhansel heeft de Dakar al liefst dertien keer gewonnen. En wie staat er aan de leiding? Jawel, Stéphane Peterhansel.

De Dakar is nog maar een paar etappes ver, maar het zijn dus de gekende namen die zich roeren. Peterhansel was in de tweede rit lang op pad met de toenmalige leider Sainz. Die laatste verloor uiteindelijk nog veel tijd. Peterhansel finishte als tweede achter ritwinnaar Al-Attiyah en dat was voldoende om de leiding van Sainz over te nemen in het klassement.

LURQUIN EN COLSOUL IN TOP TIEN

Voor Al-Attiyah is het na de overwinning in de proloog al de tweede ritzege in de Dakar van 2021. Peterhansel heeft nu een voorsprong van 6 minuten en 17 seconden op Sainz. Al-Attiyah volgt als nummer drie in de stand op 9 minuten en 14 seconden. Lurquin is aan de zijde van de Fransman Serradori vierde, Colsoul en Nederlander Ten Brinke staan negende.

Bij de motoren was er eveneens een wissel van de macht. De Spanjaard Joan Barreda won de etappe met bijna vier minuten voorsprong en sloeg zo een dubbelslag. Brabec is nu de eerste achtervolger in de stand op 6 minuten en 2 seconden.