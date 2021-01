McLaren-rijder heeft positief getest op Covid-19 en moet in quarantaine

Grote Prijzen missen zal hij niet meer doen, want het kampioenschap is voorbij, maar McLaren-rijder Lando Norris heeft het coronavirus opgelopen. Na het vertonen van enkele symptomen liet Norris zich testen en de uitslag was positief.

Een opdoffer dus voor de nummer 9 uit het voorbije wereldkampioenschap Formule 1. Het is zijn team McLaren dat met het nieuws naar buiten kwam. "McLaren kan bevestigen dat Lando Norris positief getest heeft op Covid-19 in Dubai, waar hij op vakantie was in aanloop naar een trainingskamp", staat in een mededeling te lezen.

De renstal geeft ook een extra woordje uitleg bij de omstandigheden rond de positieve test van Norris. "Nadat hij opmerkte dat hij smaak-en geurzin verloor, is hij onmiddellijk getest geweest en heeft hij het team verwittigd. Zoals de lokale wetgeving vereist, blijft hij nu 14 dagen in zelfisolatie in zijn hotel. Momenteel voelt hij zich goed en heeft hij geen last van andere symptomen."