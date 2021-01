Belg Tom Colsoul moet opgeven in de Dakar na zware crash

De Belg Tom Colsoul en de Nederlander Bernhard ten Brinke waren uitstekend bezig in de Dakar, maar hun rally zit er nu al op. Ze crashten zwaar met hun Toyota Hilux. Ze bleven zelf ongeschonden, maar moeten wel opgeven in de Dakarrally.

Colsoul en Ten Brinke waren op weg om de derde rit in de Dakar van 2021 af te sluiten op een knappe vierde plaats. Een zware crash besliste er anders over. Hun wagen ging maar liefst vier keer over kop, er bleef niets van over. Gelukkig hebben ze geen fysieke schade opgelopen, maar een opgave is onvermijdelijk. Voor een andere landgenoot, Fabian Lurquin, is er wel goed nieuws: hij is nu samen met de Fransman Serradori derde.

OPNIEUW RITSUCCES VOOR AL-ATTIYAH

De leider bij de wagens is nog altijd Stéphane Peterhansel, dertienvoudig winnaar van de Dakar. Nasser Al-Attiyah, overigens een teamgenoot van Colsoul, reed opnieuw naar de ritzege. Eerder had Al-Attiyah ook al de tweede rit en de proloog gewonnen.

Bij de motoren boekte de Australiër Toby Price een tweede etappezege. De Amerikaan Skyler Howes neemt de leidersplaats over van Joan Barreda.