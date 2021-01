Legendarische Dakarrally weer op gang gereden: Brabec en Al-Attiyah bij eerste winnaars, Roelants maakt zijn debuut

De Dakar. Een wedstrijd zoals geen andere. De editie van 2021 is begonnen, met ook de Belg Roelants. Zijn deelname bij de motoren is bijzonder, want hij wil zo To Walk Again in de kijker zetten. De winst in de proloog was bij de motoren voor Ricky Brabec.

De Amerikaan is op zijn Honda zo uitstekend begonnen aan de Dakar. Hij was zes seconden sneller dan Joan Bort Barreda, een andere Honda-rijder. Daniel Sanders van KTM was derde. Roelants liet de 89ste tijd optekenen, op 3 minuten en 38 seconden van Brabec. Bij de wagens zijn er twee winnaars van de proloog. Drievoudig Dakarwinnaar Nasser Al-Attiyah was even snel als de verrassende Baragwanath. Er is ook Belgische vertegenwoordiging in de top tien. Colsoul reed aan de zijde van Ten Brinke naar de vijfde plaats. Een andere landgenoot, Lurquin, legde met de Fransman Serradori beslag op de achtste plaats.