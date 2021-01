Wordt voorzitter van voetbalclub nieuwe CEO bij Ferrari?

Bij Ferrari zijn ze op zoek naar een nieuwe CEO nadat Louis Camilleri in december onverwacht de handdoek in de ring gooide. Camilleri was CEO van de Italiaanse autofabrikant sinds juli 2018.

Het gonst ondertussen van de geruchten over wie de opvolger van Camilleri zou zijn. in Italiaanse kranten wordt nu ook de naam van Andrea Agnelli geopperd. Agnelli is een rijke Italiaanse zakenman en is tevens voorzitter van voetbalclub Juventus.

Agnelli heeft een verlden in de autowereld want zijn familie richtte mee het merk FIAT op en kocht zich bovendien ook in bij Ferrari. Mogelijk keert dan ook Maurizio Arrivabene terug als teammanager van Ferrari. Arrivabene was voor Binotto aan de slag bij Ferrari maar trok als bestuurslid naar Juventus.