'Daimler blokkeerde nieuw contract en loonsverhoging van Lewis Hamilton'

Lewis Hamilton heeft nog steeds geen contract bij Mercedes voor de komende seizoenen. Al lag er wel een contract klaar, maar het moederbedrijf van Mercedes stak daar een stokje voor.

Het zitje van Hamilton bij Mercedes is de enige nog vacante positie in de F1 voor 2021 en in november leek het erop dat beide partijen elkaar zouden vinden in een nieuw contract. Maar Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, kon zich niet vinden in de voorwaarden en blokkeerde de deal. In dat vierjarige contract stond een loondsverhoging tot 50 miljoen euro per jaar.

Maar de coronacrisis hakte er stevig in bij Daimler, dat meerdere mensen moest ontslaan. Een loonsverhoging geven aan Lewis Hamilton zou den aan verkeerd signaal zijn voor de rest van het personeel. Ze willen volgens het Italiaanse Corriere dello Sport een contract van 2 jaar aan Hamilton beieden en ook niet met zoveel oon.

Daimler is dan wel de moederholding boven Mercedes, het F1 team is slechts voor 1/3e in handen van Daimler. Ook teambaas Toto Wolff en Brits bedrijf Ineos hebben 1/3e van het F1 team in handen.