Zevenvoudig wereldkampioen wordt geridderd: vanaf nu is het Sir Lewis Hamilton

Zeg niet zomaar Lewis Hamilton. Zeg Sir Lewis Hamilton. Dat is voortaan de toepasselijke wijze om de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 aan te spreken. Een nieuwe onderscheiding dus voor de racepiloot als beloning voor zijn geweldige sportieve prestaties.

Het hoeft geen betoog dat Lewis Hamilton in het Verenigd Koninkrijk een grootheid is geworden door al de straffe dingen die hij al deed op het circuit. In 2008 werd hij al opgenomen in de 'Most Excellent Order of the British Empire.' Nu volgt er dus een nieuwe onderscheiding.

Lewis Hamilton staat op de lijst van personen die naar aanleiding van Nieuwjaar geridderd worden door de Britse Queen Elizabeth II. Dat heeft Hamilton onder meer te danken aan het behalen van zijn zevende wereldtitel. Dat is een evenaring van het record van Michael Schumacher, iets wat natuurlijk tot de verbeelding spreekt.