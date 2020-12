Stoffel Vandoorne na zijn prestaties in Formule E opnieuw Belgische rijder van het jaar

Stoffel Vandoorne is nog een keer in de prijzen gevallen. Hij is één van de Belgen die ook op internationaal vlak meedeed voor een wereldtitel. Logisch dus dat hij nationaal enorm hoog wordt ingeschat. Hij is opnieuw de Belgische rijder van het jaar.

Dat is ook lang niet de eerste keer in zijn carrière het geval. Drie keer eerder werd Vandoorne verkozen tot RACB Driver of The Year. Daar komt bovenop dat Vandoorne een erg goed 2020 kende. In zijn tweede jaar in de Formule E won hij een race en eindigde hij op een hele mooie tweede plaats in het klassement.

Een straffe verwezenlijking aangezien Mercedes in de Formule E nog niet de beste wagen heeft en dus lang niet zo dominant is als in de Formule 1. Die verwezenlijking werd hoger ingeschat dan het rallyseizoen van Thierry Neuville. Laurens Vanthoor maakt de top drie compleet.

🏆RACB Driver of the Year!🏆 Usually we celebrate this moment together with the Belgian motorsport family. This year it had to be done virtually. Thanks to everyone for their support through a special year 2020! Let’s make 2021 a better one 🙏🏼👊🏼 pic.twitter.com/6KOSXQWGTd — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) December 29, 2020

Stoffel Vandoorne liet op sociale media blijken hoe blij hij is om voor de vierde keer de titel van beste rijder uit ons land te krijgen. Hij werd gelauwerd tijdens een virtueel event.