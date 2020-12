Gewezen wereldkampioen komt met fantastisch nieuws!

Jenson Button is zondag vader geworden van Lenny Monrow Button. De verloofde van Button beviel afgelopen nacht.

Welcome Lenny Monrow Button 😍 Mummy & Daddy are besotted already. She has the cutest little dimples like her big brother Hendrix 😊 Britt is doing amazing and recovering well. #babybutton pic.twitter.com/NQKq0ONjV0