"Dat zijn jouw zaken niet": virtueel Formule 1-gala werd even ongemakkelijk, Verstappen zet journalist op zijn plaats

Zoals steeds zijn aan het einde van het Formule 1-seizoen prijzen uitgereikt door de FIA. Door de situatie omtrent het coronavirus gebeurde dat ook virtueel. Via Zoom waren de piloten op een scherm te zien. Maar waar zaten ze nu juist?

Dat was wat een journalist van Motorsport wilde weten. Lewis Hamilton vond het een wat persoonlijke vraag, maar antwoordde dan toch maar gewoon. De Brit zat in de fabriek van Mercedes. Valtteri Bottas bevond zich dan weer in Monaco.

Max Verstappen had geen zin om op deze vraag in te gaan. "Wil je ook weten wat ik vanavond doe, morgen of tijdens mijn vakantie? Wil je misschien meegaan? Misschien kan ik wat foto's en video's sturen van wat ik doe tijdens de winterpauze."

WOLFF SCHAART ZICH ACHTER VERSTAPPEN

Er werd overgeschakeld naar Toto Wolff, de sterke man bij Mercedes. Die kon zich ook vinden in de mening van Verstappen. "Dat zijn jouw zaken niet", kreeg de journalist te horen.