Ruben Van Gucht krijgt crash van Grosjean cadeau: "Misschien nog straffer dan Hamilton"

De hele (F1)-wereld hield zijn adem in toen Romain Grosjean tegen en door de vangrail ging in Bahrein. Zijn wagen veranderde in een vuurbal en het duurde een twintigtal seconden voor de Fransman eruit kon komen.

Dat hij er überhaupt uit kon komen, was al een wonder op zich. Dat hij dat deed met enkel kleine brandwonden aan zijn handen, is nog waanzinniger. Op de Sporza-redactie gaf Maarten Vangramberen de crash van Grosjean cadeau aan Ruben Van Gucht als het sportmoment van 2020.

"Ik heb hem in Het Journaal omschereven als Houdini want hij ontsnapte echt wel van de dood daar. Als dit 1000 keer gebeurt, sterft hij 998 of 999 keer. Het is echt ongelooflijk", klinkt het bij Van Gucht. "Dat hij daaruit ontsnapt is, is misschien nog wel straffer dan die zevende wereldtitel van Lewis Hamilton. Hier gaan ze nog een documentaire over draaien", besluit het sportanker.