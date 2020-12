Schitterend: Frank Williams kan Kerstmis thuisvieren en heeft ziekenhuis verlaten

Frank Williams is de oprichter van het gelijknamige Formule 1-team Williams. Nu is er niemand van de familie meer actief binnen de renstal, maar het team draagt nog wel altijd zijn naam. Op 15 december geraakte bekend dat Frank Williams in het ziekenhuis was opgenomen.

Verdere details over de reden van zijn opname wilde de familie niet prijsgeven. In elk geval: het gaat inmidddels weer beter. Het F1-team heeft op sociale media laten weten dat Williams aan de betere hand is en thuis verder gaat herstellen.

We're delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home.



The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T