Haas laat ondanks ophefmakend filmpje rookie volgend jaar toch debuteren in Formule 1

Haas zal in 2021 wel degelijk in de Formule 1 aantreden met het voorziene duo. Dat wil zeggen: met Mick Schumacher, maar ook met Nikita Mazepin. Laatstgenoemde was enkele weken geleden in opspraak gekomen door een filmpje dat duidde op grensoverschrijdend gedrag.

In dat bewuste filmpje kreeg de 21-jarige Rus naar de borsten van een vrouw en die kon daar duidelijk niet mee lachen. De beelden werden snel van internet gehaald, maar het kwaad was geschied. De FIA veroordeelde het gedrag en Haas startte in een intern onderzoek. De renstal heeft nu toch besloten om het vertourwen in Mazepin te behouden. Hij zal dus zoals verwacht volgend seizoen debuteren in de Formule 1. Nikita Mazepin was de voorbije jaren actief in de Formule 2 en mag dus een 'promotie' tegemoet zien. STEENRIJKE VADER Dit incident zal zijn reeds onfrisse reputatie wel een nieuwe knauw geven. Nikita Mazepin kwam reeds in het nieuws met allerlei wangedrag, zowel op als naast de baan, maar kan rekenen op de steun van zijn steenrijke vader Dmitry.