Corona tast weldegelijk lichaam van topatleet aan: Hamilton viel 4 kg af

Lewis Hamilton miste in 2020 een race vanwege een coronabesmetting. Op zijn socials komt hij terug op zijn periode dat hij ziek was.

George Russell verving de zevenvoudige wereldkampioen in Bahrein voor de GP van Sakhir en de jonge Brit deed dat uitstekend. Ondertussen was Hamilton de race vanuit quarantaine aan het bekijken.

Niet iedereen reageert even ernstig op het coronavirus maar Hamilton had weldegelijk symptomen. De Brit was ook drastisch veel afgevallen, vertelt hij. "De voorbije twee maanden is er 6 kilo afgegaan bij mij. Waarvan 4 wanneer ik COVID-9 had. Ik ben enorm veel spiermassa verloren", vertelt Hamilton.

Maar Hamilton zou Hamilton niet zijn als hij zich niet strijdvaardig zou opstellen. "Ik ben vastberaden om helemaal terug te komen. No pain, no gain", klinkt het.