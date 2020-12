Christian Horner beseft dat 2021 druk jaar zal worden: "Nood aan wagen die op elk circuit meekan"

Red Bull eindigde op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap dit jaar maar wel op geruime afstand van Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner wil dat de Red Bull in 2021 de beste wagen is op elk circuit.

In zijn kerstcolumn doet Horner eerst zijn hoed af voor iedereen bij de FIA en de F1 voor het afgelopen seizoen. "Ze hebben iets ongelooflijk gerealiseerd door een WK te organiseren met 17 races in een zeer moeilijk jaar", zegt Horner.

Hij gaat ook even dieper in op het binnenhalen van Sergio Perez als tweede rijder. "We wilden allemaal dat Alex zijn zitje zou behouden in 2021 maar we besloten dat Perez het echt verdiend had. Al zal Alex een belangrijk deel van het team blijven met de ontwikkeling van de wagen voor 2022", klinkt het.

Bij Motorsport.com blikt hij vooruit op het seizoen 2021 met 23 races. "We hebben nood aan een wagen die sterk is op elk type circuit, zeker met 23 races op de klander. Er zijn slechts twee tokens om de wagen verder te ontwikkelen dus het is heel belangrijk om een wagen te hebben die all-round heel goed is. Het doet deugd dat Max in Abu Dhabi kon winnen, vlak voor de winter", besloot de teambaas.