Lewis Hamilton wil mensen helpen die het moeilijk hebben in deze periode: "Pak de telefoon en praat met hen"

Lewis Hamilton is nog maar net verkozen tot Brits Sportpersoonlijkheid van het Jaar, maar het houdt hem niet tegen om op dat elan verder te gaan. Zo heeft hij op Twitter een bericht gepost voor mensen die zich eenzaam voelen of problemen hebben met de mentale gezondheid door het coronavirus.

Lewis Hamilton richt zich in een bericht op Twitter tot de mensen die het moeilijk hebben in deze periode met de feestdagen. "Kerstmis zal er dit jaar een beetje anders uitzien en voor veel mensen zal dit een moeilijke tijd worden", legde de Brit uit.

"Het was al een zeer uitdagend jaar, maar nu moeten we meer dan ooit liefde en positiviteit delen. Als je je eenzaam voelt of problemen hebt met je mentale gezondheid, blijf dan zeker niet stil. Ik heb hieronder enkele geweldige organisaties gepost en zij staan klaar om te helpen. Pak de telefoon en praat met hen. Je bent niet alleen", aldus Hamilton.