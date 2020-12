Red Bull absolute koning in deze statistiek: staan 9 keer in top 10

De snelste wagen dit seizoen was Mercedes, getuige daarvan de wereldtitel van Hamilton en de overduidelijke constructeurstitel voor het Duitse team. Maar ze vlinken niet overal in uit.

In pitstops bijvoorbeeld niet, want daar spant Red Bull de kroon. In de top 10 van snelst gemeten pitstops dit seizoen, zijn de 9 snelste van de handen van Red Bull. De allersnelste van 1,86 seconden, was op het circuit van Portimao in Portugal bij Alexander Albon.

En Williams mag dan wel een van de traagste wagens van de grid zijn, hun pitstops zijn bij de tweede snelste van alle teams. Ze zijn het enige team dat Red Bull kon benaderen met een pitstop van exact 2 seconden.