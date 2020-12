Hoe kan het ook anders? Lewis Hamilton in het VK gekroond tot dé Sportpersoonlijkheid

Het is een historisch jaar voor Lewis Hamilton. Het ooit onmogelijk gewaande is hem gelukt: het aantal wereldtitels van recordhouder Michael Schumacher evenaren. Uiteraard is daar in het thuisland van Hamilton wel de nodige appreciatie voor.

Zoals in andere sportlanden worden er ook in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van het jaar awards uitgereikt. De Britse zender BBC kiest dan altijd de Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Hamilton was de favoriet na het behalen van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. TWEEDE KEER IN LOOPBAAN En jawel, deze individuele onderscheiding ging naar Lewis Hamilton. Hij haalde het voor Liverpool-voetballer Jordan Henderson en jockey Hollie Doyle. Het is de tweede keer in zijn carrière dat Hamilton in het VK de Sportpersoonlijkheid van het Jaar is. Overigens werd het met het oog op verdere verspreiding van het coronavirus geen enkel risico genomen. Hamilton was niet ter plekke om zijn prijs te ontvangen, maar reageerde wel virtueel.